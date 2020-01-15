Рябошапка обратился к Гончаруку о необходимости реформирования уголовно-исполнительной медицины ввиду роста смертности среди заключенных

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка обратился к премьер-министру Алексею Гончаруку по поводу безотлагательного вмешательства в ситуацию с торможением реформы уголовно-исполнительной медицины, сообщает Офис генпрокурора.

"Так, процесс плановой передачи функций оказания медицинской помощи осужденным и заключенным от Министерства юстиции в Министерство здравоохранения Украины пока фактически не завершен. Создание отдельной независимой вертикали сети учреждений здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины (ГУИС) предусмотрено Концепцией реформирования пенитенциарной системы Украины, реализация которой рассчитана на период до 2020 года", - говорится в обнародованном в среду на сайте Офиса генпрокурора сообщении.

Вместе с тем, согласно информации, в последнее время ответственные центральные органы исполнительной власти не проявили должной активности и фактически затормозили процесс, что крайне негативно повлияло на состояние соблюдения конституционных прав заключенных на охрану здоровья и привело к систематичности нарушений требований законодательства в этой сфере.

"Такое положение реформирования в сфере оказания медицинской помощи заключенным не способствовало уменьшению смертности среди них. Только за последний год наблюдается рост смертности почти на 7% (517 случаев). Указанное может быть основанием для Европейского суда по правам человека констатировать факты нарушений требований ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод в контексте непредоставлениЯ надлежащей медицинской помощи осужденным и заключенным", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в августе 2019 года Генеральная прокуратура Украины уже обращала внимание Кабинета министров Украины на просчеты и проблемные вопросы реформирования уголовно-исполнительной медицины, риски невыполнения Концепции.