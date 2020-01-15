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15:44 15.01.2020

Чиновники Госналоговой способствовали выведению в "тень" более 500 млн грн ежемесячно

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Чиновники Госналоговой способствовали выведению в "тень" более 500 млн грн ежемесячно

Служба безопасности Украины прекратила деятельность новоназначенных чиновников Государственной налоговой службы, которые способствовали коммерсантам в выводе в теневой сектор экономики более 500 млн грн ежемесячно, сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновники осуществляли несанкционированные действия со служебной информацией. Таким образом злоумышленники давали возможность ряду "конвертационно-транзитных" групп обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска и, как следствие, уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах", - сказано в сообщении.

По информации ведомства, для реализации махинации должностные лица департамента обслуживания плательщиков и информационных технологий, департамента мониторинга рисковых операций и доходов ГНС Украины совместно со служащими ГНС в Киевской, Львовской, Николаевской, Волынской и Донецкой областях и городе Киеве вступили в сговор с владельцами IT-предприятия.

"Эта компания осуществляет разработку соответствующего программного обеспечения для ГНС и знает алгоритмы работы электронных информационных ресурсов ГФС Украины. Как разработчики систем защиты этих ресурсов коммерсанты создали возможность для обеспечения незаконного формирования налогового кредита по НДС субъектам реального сектора экономики", - добавили в СБУ.

Отмечается, что для этого использовались более 300 подконтрольных организаторам фиктивно созданных фирм, которые через проведение бестоварных операций и замены номенклатуры товаров/услуг искусственно формировали налоговый кредит заказчикам.

По данному факту зарегистрировано уголовное производство по ст.364 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Теги: #налоговая #сбу #коррупция
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