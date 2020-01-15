События

13:48 15.01.2020

"МГБ ЛНР" пыталось завербовать чиновника Минюста

1 мин читать
"МГБ ЛНР" пыталось завербовать чиновника Минюста

Контрразведка Службы безопасности Украины предупредила вовлечение чиновника одного из региональных подразделений Министерства юстиции в Луганской области к антигосударственной деятельности в пользу так называемого "МГБ ЛНР", сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники СБУ установили, что представители "спецслужбы" квазиобразования задержали юриста во время его поездки во временно оккупированный Луганск. Боевиков заинтересовал не только факт работы мужа в государственной структуре, но и то, что его отец занимает ответственную должность в одной из высших судебных инстанций Украины", - говорится в сообщении.

В ведомстве установили, методами психологического давления и шантажа "МГБ ЛНР" заставили мужчину подписать согласие на конфиденциальное сотрудничество. Так, юрист должен был собирать и передавать боевикам информацию о своих коллегах, сотрудниках правоохранительных и государственных учреждений Луганской области, а также относительно служебной деятельности отца. Инструкции от кураторов мужчина должен был получать по телефону.

Однако сразу после возвращения на подконтрольную украинской власти территорию чиновник попал в поле зрения контрразведчиков СБУ. Сейчас мужчина предоставил показания об обстоятельствах своей вербовки и поставленных задачах.

"Проверка показала, что чиновник не совершил никаких действий в ущерб государственной безопасности Украины", - сказано в сообщении.

Теги: #сбу #минюст #ордло #вербовка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:02 15.01.2020
Оборудование для пресечения ядерной контрабанды на 1,5 млн грн передала Норвегия украинским пограничникам в зоне ООС

Оборудование для пресечения ядерной контрабанды на 1,5 млн грн передала Норвегия украинским пограничникам в зоне ООС

20:27 14.01.2020
Филатов отстранил своего заместителя из-за сообщения СБУ о присвоении чиновниками Днепровского горсовета 25 млн грн

Филатов отстранил своего заместителя из-за сообщения СБУ о присвоении чиновниками Днепровского горсовета 25 млн грн

13:26 14.01.2020
В Харькове предотвратили контрабанду комплектующих к военным самолетам – СБУ

В Харькове предотвратили контрабанду комплектующих к военным самолетам – СБУ

17:39 13.01.2020
Офис генпрокурора собирает свидетельства освобожденных 29 декабря в рамках обмена украинцев о совершенных против них преступлениях

Офис генпрокурора собирает свидетельства освобожденных 29 декабря в рамках обмена украинцев о совершенных против них преступлениях

13:55 13.01.2020
Чиновники Днепровского горсовета присвоили 25 млн грн бюджетных средств, выделенных на ремонт детсадов и школ - СБУ

Чиновники Днепровского горсовета присвоили 25 млн грн бюджетных средств, выделенных на ремонт детсадов и школ - СБУ

11:10 13.01.2020
СБУ расследует дело в связи с крушением "Боинга" по трем статьям УК

СБУ расследует дело в связи с крушением "Боинга" по трем статьям УК

10:02 13.01.2020
СБУ блокировала 497 проявлений коррупции среди чиновников в 2019 году

СБУ блокировала 497 проявлений коррупции среди чиновников в 2019 году

19:04 11.01.2020
СБУ блокировала масштабное производство фальсифицированных лекарств

СБУ блокировала масштабное производство фальсифицированных лекарств

16:44 11.01.2020
СБУ задержала на КПВВ "Чонгар" члена "Самообороны Крыма"

СБУ задержала на КПВВ "Чонгар" члена "Самообороны Крыма"

15:43 11.01.2020
Спецслужбы РФ пытались завербовать учителя, сотрудника "Укроборонпрома" и экс-правоохранителя - СБУ

Спецслужбы РФ пытались завербовать учителя, сотрудника "Укроборонпрома" и экс-правоохранителя - СБУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин в течение недели выплатит по 200 тыс грн помощи семьям погибших в авиакатастрофе в Иране

Украинцы теперь смогут лечиться в больнице "Феофания"

В состав комиссии по расследованию крушения самолета МАУ в Иране помимо стран, чьи граждане погибли, войдут также представители Boeing – посол Ельченко

В зоне ООС от неосторожного обращения с боеприпасами погиб военнослужащий 56-й ОМПБр

Зеленский и Трюдо договорились о дальнейших совместных действиях в связи с авиакатастрофой в Иране

ПОСЛЕДНЕЕ

Депутат Соболев обещает 2 млн грн вознаграждения за информацию о заказчике покушения на него, в результате которого погиб его 3-летний сын

Кабмин отменил назначение Рубанки главой правления "Укрсветлизинга"

В Киевской области полиция задержала подозреваемого в убийстве столичного предпринимателя

Отбор на вакантные должности прокуроров в Офисе генпрокурора пройдет в три этапа

На Житомирщине правоохранители разоблачили группу торговцев людьми и освободили из неволи шестерых человек, в том числе белоруса

Деятельность почти 400 игорных заведений прекращена в Днепропетровской области

Кабмин ввел риск-ориентированный подход для проверок перевозчиков

Двое братьев-украинцев погибли в ДТП в Польше

Кабмин в течение недели выплатит по 200 тыс грн помощи семьям погибших в авиакатастрофе в Иране

Ущерб от прорыва теплотрассы возле ТРЦ Ocean Plaza, предварительно, будет возмещать "Киевтеплоэнерго" – юрист

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА