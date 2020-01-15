"МГБ ЛНР" пыталось завербовать чиновника Минюста

Контрразведка Службы безопасности Украины предупредила вовлечение чиновника одного из региональных подразделений Министерства юстиции в Луганской области к антигосударственной деятельности в пользу так называемого "МГБ ЛНР", сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники СБУ установили, что представители "спецслужбы" квазиобразования задержали юриста во время его поездки во временно оккупированный Луганск. Боевиков заинтересовал не только факт работы мужа в государственной структуре, но и то, что его отец занимает ответственную должность в одной из высших судебных инстанций Украины", - говорится в сообщении.

В ведомстве установили, методами психологического давления и шантажа "МГБ ЛНР" заставили мужчину подписать согласие на конфиденциальное сотрудничество. Так, юрист должен был собирать и передавать боевикам информацию о своих коллегах, сотрудниках правоохранительных и государственных учреждений Луганской области, а также относительно служебной деятельности отца. Инструкции от кураторов мужчина должен был получать по телефону.

Однако сразу после возвращения на подконтрольную украинской власти территорию чиновник попал в поле зрения контрразведчиков СБУ. Сейчас мужчина предоставил показания об обстоятельствах своей вербовки и поставленных задачах.

"Проверка показала, что чиновник не совершил никаких действий в ущерб государственной безопасности Украины", - сказано в сообщении.