Кабмин отменил назначение Рубанки главой правления "Укрсветлизинга"

Кабинет министров Украины отменил распоряжение о назначении Владимира Рубанки на должность председателя правления ПАО "Национальная акционерная компания "Укрсветлизинг", сообщил депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем "Телеграмм-канале" в среду.

Рубанка был назначен на указанную должность распоряжением правительства Владимира Гройсмана от 16 января 2019 года.

НАК "Укрсветлизинг" создана в декабре 2011 года с целью стимулирования производства и внедрения современных светодиодных систем освещения и интегрированного оборудования.