В Киевской области полиция задержала подозреваемого в убийстве столичного предпринимателя

Полиция Киевской области задержала мужчину, который подозревается в убийстве столичного предпринимателя в 2014 году, а также ряде других тяжелых преступлений.

"Злоумышленника уже задерживали в составе группы из семи человек, которые подозреваются в совершении резонансных убийств: директора компании "Caparol", что произошло в 2016 году в Васильковском районе и начальника отдела рекламы Киевского метрополитена - в январе прошлого года. Другого участника этой преступной организации подозревают в убийстве Амины Окуевой", - сообщает отдел коммуникации Киевской области в среду.

Так, установлено, что в январе 2014 года на территории гаражного кооператива "Бакинский" в Киеве в легковушке правоохранители обнаружили тело предпринимателя с многочисленными колото-резаными ранениями.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий и проведенных экспертиз, нашлись неопровержимые доказательства причастности подозреваемого к совершению убийства", - говорится в сообщении.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст.208 УПК Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Уголовное производство открыто по квалификации ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Задержанному грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

По словам руководителя полиции Киевской области Андрея Небытова, вероятно, что это не полный список преступлений, совершенных указанной группой.