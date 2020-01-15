Отбор на вакантные должности прокуроров в Офисе генпрокурора пройдет в три этапа

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка утвердил "Порядок проведения отбора на занятие вакантной должности прокурора", который предусматривает проведение отбора по аналогии с аттестацией прокуроров в три этапа с допуском кандидатов к каждому следующему этапу в случае успешного прохождения предыдущего, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Первый и второй этап - экзамены в форме анонимного тестирования с использованием компьютерной техники для выявления знаний и умений применять закон, а также на общие способности и навыки соответственно. Третий этап - проведение собеседования для выявления соответствия кандидата требованиям профессиональной компетентности и добродетели. Для оценки уровня владения практическими умениями и навыками кандидаты выполнят также письменное практическое задание", - говорится в обнародованном в среду сообщении.

Согласно информации, участие в отборе имеют право принимать лица, которые не занимали должность прокурора в день вступления в силу закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры" и соответствуют требованиям, определенным статьей 27 закона "О прокуратуре".

В ближайшее время на сайте Офиса генпрокурора будет обнародована информация о перечне вакантных должностей, а также о требованиях и процедуре подачи документов для кандидатов на должность прокурора.

Ранее Рябошапка анонсировал, что прием документов от кандидатов на должность прокурора в пределах отбора начнется 20 января 2020г.