События

13:30 15.01.2020

На Житомирщине правоохранители разоблачили группу торговцев людьми и освободили из неволи шестерых человек, в том числе белоруса

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На Житомирщине правоохранители разоблачили группу торговцев людьми и освободили из неволи шестерых человек, в том числе белоруса

Под процессуальным руководством прокуратуры Житомирской области во вторник были задержаны 4 фигуранта уголовного производства по факту трудовой эксплуатации лиц, двоих из которых уже уведомили о подозрении в торговле людьми (ч.2 ст.149 УК Украины).

"В ходе обысков 15 января 2020г в одном из зданий, которое они занимали, выявлено 6 человек (один из них гражданин Беларуси), которых насильно удерживали в ненадлежащих условиях проживания и питания с целью трудовой эксплуатации. Также обнаружены предметы огнестрельного нарезного оружия, боеприпасы, взрывчатку", - сообщает в среду пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

По версии следствия, четыре человека организовали укрывательство людей и, отобрав документы, использовали их в различных целях, в том числе на строительстве и ремонтах объектов. При обращении с ними фигуранты применяли насилие, привлекали других лиц для контроля их перемещения с запретом покидать места так называемого "проживания" и "работы".

Указанное уголовное производство расследуется Нацполицией. Следственные действия продолжаются.

Теги: #торговля_людьми #житомирская_область
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