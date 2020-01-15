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13:18 15.01.2020

Деятельность почти 400 игорных заведений прекращена в Днепропетровской области

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Деятельность почти 400 игорных заведений прекращена в Днепропетровской области

С декабря 2019 года в Днепропетровской области правоохранители закрыли 383 незаконных игорных заведения, сообщил заместитель главы Днепропетровской облгосадминистрации Максим Скрыпник.

"В конце 2019 года Кабмин активизировал работу по противодействию распространению игорного бизнеса под видом государственных лотерей. В области продолжаем работу по борьбе с такими незаконными заведениями. Начиная с декабря 2019 года в области прекратили работу 383 игорные заведения. По зафиксированным фактам противоправной деятельности открыто 61 уголовное производство", - приводит слова Скрыпника пресс-служба ОГА.

В целом изъято около 5 тыс. ед. оборудования и компьютерной техники.

Как сообщалось, 21 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что во исполнение решения правительства правоохранители до 16:00 20 декабря должны были прекратить деятельность игорных заведений.

Теги: #игорный_бизнес #днепропетровская_область
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