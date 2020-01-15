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13:14 15.01.2020

Кабмин ввел риск-ориентированный подход для проверок перевозчиков

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Кабмин ввел риск-ориентированный подход для проверок перевозчиков

Кабинет министров Украины ввел риск-ориентированный подход для проверок перевозчиков, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Правительство ввело риск-ориентированный подход для проверок перевозчиков. Будут действовать единые критерии для оценки риска их деятельности. Это повлияет и на периодичность плановых проверок", - написал Гончарук в своем "Телеграм-канале" в среду.

По словам премьера, если раньше все пассажирские перевозчики автоматически попадали в длинный лист проверок, отныне сначала будут проверять тех, у кого высокие риски из-за переоборудованный транспорт, большого количество нарушений ПДД, а также из-за нарушения режима труда и отдыха водителей.

Теги: #перевозчики #гончарук #кабмин
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