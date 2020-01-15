Двое братьев-украинцев погибли в ДТП в Польше

В результате ДТП, произошедшего во вторник в Польше вблизи села Колбель Опольского воеводства, погибли четыре человека, в том числе двое украинцев, сообщает TVN Warszawa.

"Грузовик столкнулся с легковой машиной. Прибывшие к месту происшествия медицинские спасатели, не обнаружили признаков жизни у людей, находившихся в машине", - приводятся в заметке слова представителя пожарной охраны Отвоцка Мацея Лодыговского.

Авария произошла около 12.30 вторника на национальной дороге №17. Водитель грузовика не пострадал, полиция установила, что он был трезв.

Вместе с тем, издание "Ровно вечернее" приводит слова главы объединенной территориальной громады села Ярославичи Леонида Прудникова, который сообщил, что погибшие украинцы были жителями села Великая Городница Млиновского района Ровненской области.

"Ребята - братья. Работали за границей и занимались автомобилями. Оба молодые - до 30 лет", - сказал он.