Ущерб от прорыва теплотрассы возле ТРЦ Ocean Plaza, предварительно, будет возмещать "Киевтеплоэнерго" – юрист

Ущерб пострадавшим от прорыва теплотрассы возле ТРЦ Ocean Plaza, предварительно, должно возмещать Коммунальное предприятие исполнительного органа Киевсовета "Киевтеплоэнерго", однако это возможно будет сделать только после оглашения результатов расследования комиссии Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Чтобы получить компенсацию, пострадавшим гражданам нужно задокументировать весь вред здоровью/имуществу и ожидать результатов расследования комиссии ГСЧС, которая установит виновных лиц. Предварительно можно предположить, что с соответствующими требованиями необходимо будет обращаться к Коммунальному предприятию исполнительного органа Киевсовета (Киевской городской государственной администрации) "Киевтеплоэнерго", – пояснил адвокат юрфирмы "Ильяшев и Партнеры" Александр Камша в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, документами, которые будут подтверждать вред здоровью, будут надлежащим образом оформленная выписка из истории болезни с обязательным указанием наименований и количества лекарственных средств, назначенных врачом; оригиналы документов (чеки, квитанции), которыми подтверждаются расходы на приобретение лекарств, указанных в выписке из истории болезни, и расходы, связанные лечением и реабилитацией потерпевшего в соответствующем учреждении здравоохранения, лечением в домашних условиях.

"В первую очередь необходимо руководствоваться положениями Гражданского кодекса Украины, а именно ст.1195. В документе говорится, что физическое или юридическое лицо, причинившее вред увечьем или иным повреждением здоровья физическому лицу, обязано возместить потерпевшему заработок (доход), утраченный им вследствие потери или уменьшения профессиональной или общей трудоспособности, а также возместить дополнительные расходы, вызванные необходимостью усиленного питания, санаторно-курортного лечения, приобретения лекарств, протезирования, постороннего ухода и тому подобное. Это значит, что необходимо будет обратиться с соответствующим требованием к виновному лицу", – пояснил Камша.

"Не стоит забывать и о вреде имуществу, ответственность за который предусмотрена ст.1166. Так, имущественный ущерб, причиненный неправомерными решениями, действиями или бездеятельностью личным неимущественным правам физического или юридического лица, а также вред, причиненный имуществу физического или юридического лица, возмещается в полном объеме лицом, причинившим вред", – добавил адвокат.

Таким образом, необходимо требовать возмещения ущерба от того лица, вина которого в причинении вреда здоровью и/или имуществу будет установлена, заключил он.