События

13:00 15.01.2020

Ущерб от прорыва теплотрассы возле ТРЦ Ocean Plaza, предварительно, будет возмещать "Киевтеплоэнерго" – юрист

2 мин читать
Ущерб от прорыва теплотрассы возле ТРЦ Ocean Plaza, предварительно, будет возмещать "Киевтеплоэнерго" – юрист

Ущерб пострадавшим от прорыва теплотрассы возле ТРЦ Ocean Plaza, предварительно, должно возмещать Коммунальное предприятие исполнительного органа Киевсовета "Киевтеплоэнерго", однако это возможно будет сделать только после оглашения результатов расследования комиссии Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Чтобы получить компенсацию, пострадавшим гражданам нужно задокументировать весь вред здоровью/имуществу и ожидать результатов расследования комиссии ГСЧС, которая установит виновных лиц. Предварительно можно предположить, что с соответствующими требованиями необходимо будет обращаться к Коммунальному предприятию исполнительного органа Киевсовета (Киевской городской государственной администрации) "Киевтеплоэнерго", – пояснил адвокат юрфирмы "Ильяшев и Партнеры" Александр Камша в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, документами, которые будут подтверждать вред здоровью, будут надлежащим образом оформленная выписка из истории болезни с обязательным указанием наименований и количества лекарственных средств, назначенных врачом; оригиналы документов (чеки, квитанции), которыми подтверждаются расходы на приобретение лекарств, указанных в выписке из истории болезни, и расходы, связанные лечением и реабилитацией потерпевшего в соответствующем учреждении здравоохранения, лечением в домашних условиях.

"В первую очередь необходимо руководствоваться положениями Гражданского кодекса Украины, а именно ст.1195. В документе говорится, что физическое или юридическое лицо, причинившее вред увечьем или иным повреждением здоровья физическому лицу, обязано возместить потерпевшему заработок (доход), утраченный им вследствие потери или уменьшения профессиональной или общей трудоспособности, а также возместить дополнительные расходы, вызванные необходимостью усиленного питания, санаторно-курортного лечения, приобретения лекарств, протезирования, постороннего ухода и тому подобное. Это значит, что необходимо будет обратиться с соответствующим требованием к виновному лицу", – пояснил Камша.

"Не стоит забывать и о вреде имуществу, ответственность за который предусмотрена ст.1166. Так, имущественный ущерб, причиненный неправомерными решениями, действиями или бездеятельностью личным неимущественным правам физического или юридического лица, а также вред, причиненный имуществу физического или юридического лица, возмещается в полном объеме лицом, причинившим вред", – добавил адвокат.

Таким образом, необходимо требовать возмещения ущерба от того лица, вина которого в причинении вреда здоровью и/или имуществу будет установлена, заключил он.

Теги: #юристы #ocean_plaza #киевтеплоэнерго #мнение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:37 15.01.2020
ТРЦ Ocean Plaza все еще будет закрыт 15 января из-за подтопления

ТРЦ Ocean Plaza все еще будет закрыт 15 января из-за подтопления

10:34 15.01.2020
Ликвидация повреждения трубопровода возле столичного ТРЦ Ocean Plaza завершена

Ликвидация повреждения трубопровода возле столичного ТРЦ Ocean Plaza завершена

19:21 14.01.2020
Возле столичного ТРЦ Ocean Plaza заменили половину поврежденного участка трубопровода – "Киевтеплоэнерго"

Возле столичного ТРЦ Ocean Plaza заменили половину поврежденного участка трубопровода – "Киевтеплоэнерго"

10:58 14.01.2020
Повреждения теплосети возле Ocean Plaza буду ликвидированы до утра 15 января – "Киевтеплоэнерго"

Повреждения теплосети возле Ocean Plaza буду ликвидированы до утра 15 января – "Киевтеплоэнерго"

10:39 14.01.2020
Столичный ТРЦ Ocean Plaza полностью закрыт, проводит оценку ущерба после прорыва теплосети

Столичный ТРЦ Ocean Plaza полностью закрыт, проводит оценку ущерба после прорыва теплосети

22:20 13.01.2020
"Киевтеплоэнерго" перекрыло подачу теплоносителя и начали откачку воды возле ТРЦ "Оcean Plaza"

"Киевтеплоэнерго" перекрыло подачу теплоносителя и начали откачку воды возле ТРЦ "Оcean Plaza"

16:32 11.01.2020
Механизмы противодействия консолидации в законопроекте о рынке земли требуют конкретизации во избежание злоупотреблений – мнение

Механизмы противодействия консолидации в законопроекте о рынке земли требуют конкретизации во избежание злоупотреблений – мнение

03:52 11.01.2020
СВПД можно сохранить в случае, если Иран вернется к исполнению обязательств – Боррель

СВПД можно сохранить в случае, если Иран вернется к исполнению обязательств – Боррель

18:41 10.01.2020
Практика медиации не заменит суды, сделает их более эффективными – юристы

Практика медиации не заменит суды, сделает их более эффективными – юристы

16:47 10.01.2020
"Киевтеплоэнерго" снизило начисления за отопление и горячую воду за декабрь на 22-23%

"Киевтеплоэнерго" снизило начисления за отопление и горячую воду за декабрь на 22-23%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин в течение недели выплатит по 200 тыс грн помощи семьям погибших в авиакатастрофе в Иране

Украинцы теперь смогут лечиться в больнице "Феофания"

В состав комиссии по расследованию крушения самолета МАУ в Иране помимо стран, чьи граждане погибли, войдут также представители Boeing – посол Ельченко

В зоне ООС от неосторожного обращения с боеприпасами погиб военнослужащий 56-й ОМПБр

Зеленский и Трюдо договорились о дальнейших совместных действиях в связи с авиакатастрофой в Иране

ПОСЛЕДНЕЕ

Депутат Соболев обещает 2 млн грн вознаграждения за информацию о заказчике покушения на него, в результате которого погиб его 3-летний сын

"МГБ ЛНР" пыталось завербовать чиновника Минюста

Кабмин отменил назначение Рубанки главой правления "Укрсветлизинга"

В Киевской области полиция задержала подозреваемого в убийстве столичного предпринимателя

Отбор на вакантные должности прокуроров в Офисе генпрокурора пройдет в три этапа

На Житомирщине правоохранители разоблачили группу торговцев людьми и освободили из неволи шестерых человек, в том числе белоруса

Деятельность почти 400 игорных заведений прекращена в Днепропетровской области

Кабмин ввел риск-ориентированный подход для проверок перевозчиков

Двое братьев-украинцев погибли в ДТП в Польше

Кабмин в течение недели выплатит по 200 тыс грн помощи семьям погибших в авиакатастрофе в Иране

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА