Оборудование для пресечения ядерной контрабанды на 1,5 млн грн передала Норвегия украинским пограничникам в зоне ООС

Во вторник в Лисичанске (Луганская обл.) состоялась передача украинским пограничникам, служащим в зоне операции Объединенных сил (ООС), оборудования для выявления радиоактивных и ядерных материалов, дозиметрии и дезактивации на сумму 1,5 млн грн от правительства Норвегии.

"В целом в рамках проекта предоставлены дозиметры, спектрометры, информационные табло и систему дезактивации на общую сумму более 1,5 млн грн", - сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины в среду.

Вся полученная спецтехника будет использоваться пограничниками в контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе во время проверки людей и грузов на наличие запрещенных для перемещения через линию разграничения опасных предметов и материалов, в частности специальных ядерных материалов, радиоактивных веществ различного характера и других материалов, которые могут быть источниками ионизирующего излучения.

Присутствующий на мероприятии глава миссии посольства Королевства Норвегия в Украине Фредерик Артур отметил, что важной целью этого проекта является укрепление потенциала Госпогранслужбы Украины в борьбе с незаконным перемещением источников ионизирующего излучения и м.

Он также подчеркнул, что правительство Норвегии и в дальнейшем готово оказывать помощь украинским пограничникам во всех сферах, где это необходимо.