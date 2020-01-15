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10:58 15.01.2020

Канада призывает Украину к общественным консультациям относительно изменений в Конституцию по децентрализации власти

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Канада призывает Украину к общественным консультациям относительно изменений в Конституцию по децентрализации власти

Посольство Канады в Украине обеспокоено законопроектом №2598 о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации власти и призывает провести общественные консультации.

"Канада разделяет обеспокоенность многих глав местной власти, представителей гражданского общества и экспертов касательно законопроекта №2598, который ограничивает демократические процессы. Мы призываем к инклюзивным общественным консультациям относительно изменений и согласованию с принципами ECLSG (Европейская хартия местного самоуправления – ИФ)", - сообщает посольство Канады в Украине в Twitter в среду.

13 декабря президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект №2598 о внесении изменений в Конституцию Украины о децентрализации власти.

Законопроект предлагает ввести новый перечень административно-территориальных единиц: громада, округ, область, Автономная Республика Крым. При этом громада определяется как первичный субъект местного самоуправления и юридическое лицо.

На конституционном уровне закрепляется право громады на непосредственное осуществление местного самоуправления путем выборов, местных референдумов, местных инициатив и в других форм, определенных законом. Предусматривается создание представительных и исполнительных органов местного самоуправления: окружного, областного совета, их исполкомов. Закрепляется, что изменение их границ, наименование и переименование осуществляется с учетом мнения местных жителей.

Закрепляется материальная и финансовая основа местного самоуправления. В частности определяется, что такой основой является земля, движимое и недвижимое имущество, природные ресурсы, другие объекты, в коммунальной собственности громады; объекты совместной собственности громад, находящихся в управлении окружных, областных советов; местные налоги и сборы, и другие доходы местных бюджетов. В то же время предлагается определить, что государство обеспечивает соразмерность финансовых ресурсов и полномочий органов местного самоуправления.

Для административного надзора за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления, координации деятельности территориальных органов центральных органов исполнительной власти и осуществления надзора за соблюдением ими Конституции и законов предлагается ввести институт префектов.

18 декабря парламентский комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной Раде включить в повестку дня сессии и направить в Конституционный суд законопроект №2598 о внесении изменений в Конституцию Украины о децентрализации власти на предмет соответствия его статьям 157 и 158 Основного закона.

28 декабря Зеленский отозвал прежний и направил в Раду новый усовершенствованный законопроект о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти, которая учитывает рекомендации профильных комитетов парламента и юристов.

Теги: #канада #конституция #децентрализация
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