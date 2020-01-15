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09:53 15.01.2020

Австралии потребуется век для восстановления после пожаров

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Австралии потребуется век для восстановления после пожаров

Австралии потребуется 100 лет для восстановления после масштабных природных пожаров, которые продолжаются с осени 2019 года, сообщили в среду британские СМИ.

По данным пожарной службы, именно такое время уйдет на то, чтобы вернуть Австралию в то состояние, в котором была страна до пожаров.

Как сообщает НАСА, шлейф дыма от пожаров "совершит, по меньшей мере, один полный оборот вокруг земного шара, что повлияет на атмосферные условия во всем мире".

Кроме того, небо в Новой Зеландии "резко изменило цвет", вызвав "серьезные проблемы с качеством воздуха".

Британские СМИ отмечают, что во время Нового года следы дыма от австралийских пожаров были замечены в Южной Америке, а к 8 января этого года шлейф дыма "наполовину обогнул земной шар".

Ожидается, что более прохладные погодные условия и прогнозируемые дожди помогут бороться с пожарами.

На данный момент на востоке Австралии все еще активны более 100 очагов пожаров.

Сообщается, что лесные пожары уничтожили треть популяции коал.

Всемирный фонд дикой природы уведомил правительство Австралии о том, что среда обитания 13 видов животных либо уничтожена, либо им нанесен серьезный ущерб. Они включают в себя три вида, находящихся под угрозой исчезновения: яркая ложная жаба, птица-медонос и западный наземный попугай.

Накануне сообщалось, что состояние воздуха в Мельбурне значительно ухудшилось из-за изменения направления ветра, который принес смог с востока страны.

Осенью 2019 года по всей стране начались масштабные природные пожары, в результате которых погибли, по меньшей мере, 28 человек и разрушены более двух тысяч домохозяйств. В последние несколько недель пожары значительно усилились.

Огонь уничтожил в общей сложности более 10 млн га леса в Австралии. Большинство пожаров бушует на территории Нового Южного Уэльса и Виктории.

К борьбе с огнем присоединились спасатели из разных стран мира, в частности из США и Канады.

Теги: #пожары #австралия
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