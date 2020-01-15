Пристайко 15-16 января будет пребывать с рабочим визитом в Великобритании

Министр иностранных дел Вадим Пристайко 15-16 января посетит Великобританию, где намерен встретиться с главами МИД пяти стран, чьи граждане погибли в результате крушения в Иране украинского самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ).

"15-16 января 2020 года министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко будет находиться с рабочим визитом в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", - сообщает пресс-служба МИД в среду.

Отмечается, что в рамках визита Пристайко примет участие во встрече министров иностранных дел Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана с целью координации усилий для обеспечения надлежащего расследования обстоятельств катастрофы самолета "МАУ" рейса "PS 752" в Тегеране.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился в районе международного аэропорта имени им. Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 января провел телефонный разговор с Рухани по инициативе иранской стороны, в котором официальный Тегеран заверил в привлечении к ответственности все причастных к авиакатастрофе, и оказании всей необходимой поддержки украинской экспертной группе для дальнейшего эффективного сотрудничества в юридической и технической плоскостях.

Офис президента проинформировал, что МИД Украины немедленно направит Ирана ноту с четким перечнем всех последующих шагов, в том числе, юридических аспектов урегулирования вопроса компенсаций. Иранская сторона соглашается с Украиной в этом вопросе.