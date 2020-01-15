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09:35 15.01.2020

Спасатели ликвидировали пожар на территории Софиевского парка

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Спасатели ликвидировали пожар на территории Софиевского парка

В городе Умань Черкасской области в 13:22 вторника на территории Софиевского парка произошло возгорание во время проведения ремонтных работ в подвальном помещении кафе, которое арендует частный предприниматель, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"На место происшествия на улицу Киевскую оперативно прибыл дежурный караул местной пожарно-спасательной части, который в 13:50 пожар локализовал, а в 14:08 ликвидировал возгорание. Благодаря оперативности, спасателям удалось предотвратили дальнейшее распространение огня на другие помещения здания", - говорится в обнародованном на сайте ГСЧС сообщении.

В результате ЧП огнем повреждены 10 кв.м стен и потолка подвального помещения. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Обстоятельства пожара выясняются.

Теги: #умань #черкасская_область #пожар
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