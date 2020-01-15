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08:30 15.01.2020

Чиновников отдела образования исполкома Золоношского горсовета уличили в растрате бюджетных средств

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В Черкасской области в растрате государственных средств по ч. 2 ст. 191 УК Украины уличили чиновников отдела образования исполнительного комитета Золоношского горсовета во время покупки искусственного покрытия для спортивной площадки учебного заведения, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

"Установлено, что летом 2019 года между отделом образования исполнительного комитета Золотоношского городского совета и хозяйствующим субъектом заключен договор купли-продажи фурнитуры и искусственного покрытия (спортивной травы, песка, резиновой гранулянтов) для спортивной площадки на общую сумму почти 580 тыс. грн, которые было перечислено обществу за указанный товар", - говорится в сообщении.

Как выяснила прокуратура, реальная стоимость спортивной травы определена по завышенной цене, в результате чего учебному заведению нанесен ущерб на сумму около 120 тыс. грн.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, по делу проводятся необходимые следственные действия, устанавливается точная сумма причиненного ущерба.

Теги: #чиновники #афера #черкасская_область #образование #украина
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