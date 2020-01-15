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07:35 15.01.2020

На пожаре в частном доме в Киевской области погибли три человека

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На пожаре в частном жилом доме в с. Погребы Тетиевского района погибли 3 человека, из них 2 детей, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"14 января до ГСЧС поступила информация, что в с. Погребы Тетиевского района в частном жилом доме в результате отравления продуктами горения погибли 3 человека из них 2 детей (2015 и 2016 г.р.)", - сказано в сообщении.

Как отмечается, пожар самоликвидировался. Подразделения ГСЧС не привлекались.

Огонь уничтожил матрас.

Предварительная причина пожара - курение в постели.

Теги: #киевская_область #жертвы #украина #пожар
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