На пожаре в частном доме в Киевской области погибли три человека

На пожаре в частном жилом доме в с. Погребы Тетиевского района погибли 3 человека, из них 2 детей, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"14 января до ГСЧС поступила информация, что в с. Погребы Тетиевского района в частном жилом доме в результате отравления продуктами горения погибли 3 человека из них 2 детей (2015 и 2016 г.р.)", - сказано в сообщении.

Как отмечается, пожар самоликвидировался. Подразделения ГСЧС не привлекались.

Огонь уничтожил матрас.

Предварительная причина пожара - курение в постели.