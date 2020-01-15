Сирия обвинила Израиль в нанесении удара по авиабазе на сирийской территории

Удар по авиабазе Т4 сирийских правительственных войск был нанесен ВВС Израиля, сообщило информационное агентство САНА со ссылкой на военный источник.

Израиль "осуществил новую атаку на аэропорт Т4... противовоздушная оборона была немедленно активирована против вражеских ракет, уничтожив несколько из них", - цитирует агентство заявление источника.

Он отметилчто четыре ракеты достигли цели, причинив материальный ущерб, жертв нет.

Ранее авиабаза уже подвергалась атакам со стороны Израиля.

В последние годы Израиль периодически наносит удары по сирийским военным базам. Целями в таких случаях обычно становятся иранские военные советники или воюющие на стороне Дамаска бойцы ливанской шиитской группировки "Хезболла".