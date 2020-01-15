На КПВВ Луганщины и Донетчины умерло 27 человек за 2019г.

При пересечении контрольно-пропускных пунктов за 2019 года умерло 27 человек, в основном пожилого возраста, сообщил представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

"По данным, которые собраны сотрудниками представительства Офиса омбудсмена Укрины в Луганской и Донецкой областях, за 2019 год при пересечении КПВВ в Луганской и Донецкой областях умерло 27 человек, в основном это люди пожилого возраста", - написал Лисянский на своей странице в Фейсбуке.

Также он обратился к властям с просьбой обеспечить постоянное присутствие бригад экстренной медицинской помощи на КПВВ.