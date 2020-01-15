Госслужащие могут подавать декларации в течение 20 дней после увольнения

Государственные служащие могут подавать декларации в течение 20 рабочих дней со дня прекращения деятельности, сообщила пресс-служба Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК).

"Сообщаем о вступлении в силу новой редакции порядка формирования, ведения и опубликования (предоставления) информации Единого государственного реестра лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, утвержденной приказом НАПК от 12 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.

В частности, из редакции порядка исключена норма, которое обязывало субъекта декларирования при увольнении по собственной инициативе подавать декларацию в день фактического увольнения.