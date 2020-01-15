Украинцы теперь смогут лечиться в больнице "Феофания"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возможности для украинцев лечения в больнице "Феофания", сообщил Офис президента.

"Кабинету министров Украины и Государственному управлению делами в трехмесячный срок принять меры, необходимые для обеспечения доступности для граждан современных. методов диагностики и лечения, высокоспециализированной медицинской помощи, предоставляемой клинической больницей "Феофания" Государственного управления делами", - говорится в сообщении.