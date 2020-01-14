В состав комиссии по расследованию крушения самолета МАУ в Иране помимо стран, чьи граждане погибли, войдут также представители Boeing – посол Ельченко

Посол Украины в США Владимир Ельченко заявляет, что расследование причин крушения лайнера Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране будет проходить при участии компании Boeing.

"Поскольку на сегодня есть информация о том, что Украина получит определенный доступ к этим "black boxes", наверное, мы будем в дальнейшем делать все совместно со специалистами Boeing. Обязательно они войдут в состав той будущей комиссии совместной, которая в эти дни создается, которая будет состоять из тех стран, во-первых, граждане которых погибли в этой катастрофе, и, конечно, Франция и США как производитель двигателей и производитель самолета Boeing", - сказал он на пресс-конференции во вторник.

Дипломат подчеркнул, что прежде всего, должно быть полностью завершено расследование украинскими специалистами на земле в Иране и репатриация тел погибших, а второй этап - это создание экспертной международной комиссии, которая должна начать свою работу немедленно.

Кроме того, Ельченко отметил, что поскольку Иран полностью признал свое участие и свою вину в сбивании самолета, то он надеется, что государство выплатит все положенные компенсации и семьям погибших, и авиакомпании.

"То есть я надеюсь, что нам не придется обращаться в международные судебные инстанции, и этот вопрос будет закрыт и улажен двусторонне между Украиной и Ираном. Иран повел себя, по моему мнению, цивилизованно - он признал вину. Это было трудно, понятно, но они честно это сказали. Я думаю, они должны честно пройти это до конца", - добавил он.

Как сообщалось, пассажирский самолет МАУ Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании. НП