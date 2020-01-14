Филатов отстранил своего заместителя из-за сообщения СБУ о присвоении чиновниками Днепровского горсовета 25 млн грн

Мэр Днепра Борис Филатов отстранил Александра Шикуленко от должности своего профильного заместителя по гуманитарному блоку и предложил уволиться начальнице управления образования Оксане Салогуб.

"Поэтому, до окончательного разбирательства по этому делу, я отстраняю от должности своего профильного зама по гуманитарному блоку Александра Шикуленко. Александр Витальевич, в прошлом высококвалифицированный юрист, и думаю, что сможет со временем доказать, что обвинения в адрес его подчинённых являются голословными. Также я предлагаю покинуть должность начальнику управления образования г-же Сологуб", - написал Филатов на странице в Фейсбуке во вторник.

Кроме того, мэр Днепра подчеркнул, что ни одному сотруднику мэрии до сих не было вручено подозрение.

Как сообщалось, 13 января СБУ сообщила о разоблачении незаконной махинации чиновников Днепровского горсовета и коммерсантов по хищению бюджетных средств, выделенных на реконструкцию социальных объектов. Так, чиновники присвоили 25 млн грн бюджетных средств, выделенных на ремонт детсадов и школ.

По предварительным данным, некачественно выполненные работы в детских садах и школах поставили под угрозу жизнь и здоровье детей.

В рамках начатого уголовного производства по ст.191 Уголовного кодекса Украины, планируется уведомление о подозрении организаторам и участникам преступной схемы.