Рада намерена устранить факторы негативного влияния на развитие и систему иновещания Украины

Верховная Рада намерена законодательно закрепить согласование программной политики государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (МПИУ) с Уполномоченным органом.

За соответствующий законопроект "О внесении изменений в закон Украины" О системе иновещания Украины "(относительно программной политики и территории распространения)" №2521 в первом чтении проголосовали 231 народный депутат.

Авторы законопроекта предлагают внести изменения в ст. 7 закона "О системе иновещания Украины", согласно которым: МПИУ с Уполномоченным органом; изменяются общие требования выработки программ МПИУ с английского на украинский язык; нормируется распространение эфирного наземного аналогового и цифрового вещания на территории Донецкой и Луганской областей, АР Крым и г.Севастополь, в районах Украины, граничащих с временно оккупированными территориями, а также вещание в приграничных районах Украины, граничащих с территорией государства-агрессора или территориями других стран, на которые распространяются программы государства-агрессора.

Согласно пояснительной записке целью принятия законопроекта является "устранение факторов, которые негативно влияют на развитие и системы иновещания Украины".

По словам заместителя главы комитета по гуманитарной и информационной политики и одного из авторов законопроектов Никиты Потураева, изменения в законодательство обеспечат доступ и дополнительные возможности для получения информации о событиях в Украине и мире гражданам, проживающим в районах, граничащих в Российской Федерацией.