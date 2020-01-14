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19:41 14.01.2020

Борис Джонсон уверен, что королевская семья Британии сможет преодолеть кризис

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Борис Джонсон уверен, что королевская семья Британии сможет преодолеть кризис

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил во вторник, что королевская семья сможет разрешить кризисную ситуацию, которая возникла из-за решения принца Гарри и его супруги Меган сложить с себя королевские обязанности.

"Я абсолютно уверен, что они найдут выход (из ситуации - ИФ)", - сказал Джонсон в эфире BBC.

"Я огромный фанат королевы и королевской семьи", - отметил премьер.

О своем решении герцог и герцогиня Сассекские объявили на прошлой неделе. Перед публичным заявлением они не консультировались с Букингемским дворцом. Во дворце новость восприняли "с ошеломлением", отмечали британские СМИ.

Королевская чета заявила, что желает стать финансово независимой. В настоящее время 95% расходов герцога и герцогини Сассекских оплачивает отец Гарри - принц Чарльз, еще 5% расхода оплачиваются из средств суверенного гранта, выделяемого британским министерством финансов.

В понедельник королева Елизавета II провела встречу со своим внуком Гарри, герцогом Сассекским, для обсуждения его решения оставить часть монарших обязательств.

Встреча состоялась в частной усадьбе Виндзоров - в Сандрингемском дворце в восточной части Англии. На ней также присутствовал сын королевы и отец принца Гарри - принц Уэльский Чарльз, а также его старший брат - принц Уильям, герцог Кембриджский.

Теги: #королева_великобритании #семья #премьер
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