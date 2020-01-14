Прокуратура направила в суд дело в отношении экс-заместителя командира севастопольского "Беркута"

Прокуратура АР Крым направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя командира севастопольского спецподразделения "Беркут", который подозревается в государственной измене.

"Прокуратура автономии, по результатам проведенного специального предварительного расследования, сегодня, 14 января 2020 года, направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя командира роты милиции особого назначения "Беркут" УМВД Украины, который обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена)", - сообщает пресс-служба прокуратуры АРК на своей странице в Фейсбуке.

Так, в ходе расследования уголовного производства получены неопровержимые доказательства того, что обвиняемый, с февраля 2014 оказывал помощь и содействие оккупации Крыма. В момент оккупации он был назначен на должность исполняющего обязанности командира специального муниципального подразделения милиции "Беркут" в незаконном органе оккупационных властей, так называемом "Координационном совете по организации Севастопольского городского управления по обеспечению жизнедеятельности Севастополя".

"Будучи в должности заместителя командира роты "милиционер", организовал и обеспечил незаконное проверку документов граждан и их транспортных средств, путем противоправных осмотров и обысков. Также, своими незаконными действиями, противодействовал попаданию на территорию АР Крым представителей международных организаций (ООН, ОБСЕ), сотрудников государственных и правоохранительных органов Украины", - говорится в сообщении.