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19:30 14.01.2020

Рада приняла закон о сохранении культурных ценностей на оккупированных территориях

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Рада приняла закон о сохранении культурных ценностей на оккупированных территориях

Верховная Рада Украины приняла в целом закон, который призван облегчить сохранение культурного наследия на временно оккупированных территориях через упрощение процедуры назначения новых руководителей в местные профильные учреждения.

Как сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий законопроект (№2187) "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения культурных ценностей" во вторник проголосовали 304 народных депутата.

Закон предусматривает упрощение процедуры назначения руководителей культурных учреждений после освобождения оккупированных территорий. Авторы документа ссылаются на ст.5 закона "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины", согласно которой охрана культурного наследия на неподконтрольных территориях перекладывается на страну-оккупанта и та несет ответственность за сохранность этих объектов.

Также вносятся изменения в закон "О культуре" в части процедуры назначения руководителей культурных учреждений. В ст.21 закона предлагается внести изменения, согласно которым руководителей учреждений культуры на временно оккупированных территориях можно будет назначать на должность не по результатам конкурса, а по результатам личного собеседования с представителем центрального органа исполнительной власти, ответственного за культуру в регионе.

Кроме этого, на период временной оккупации украинских территорий центральный орган исполнительной власти Автономной Республики Крым, обеспечивающий формирование государственной политики в сферах культуры и искусства, а также Донецкая и Луганская облгосадминистрации или военно-гражданские администрации определяют из перечня музеев, утвержденного Кабинетом министров Украины, главного хранителя музейных предметов и музейных коллекций, которые являются государственной собственностью и принадлежат к государственной части Музейного фонда Украины, путем принятия решения о передаче на постоянное или временное хранение.

Согласно закону, руководитель государственного или коммунального учреждения культуры может назначаться руководителем на условиях совместительства в государственном или коммунальном учреждении культуры, расположенном на временно оккупированных территориях, исключительно соответствующего функционального направления.

Закон, по мнению его авторов, будет способствовать обеспечению сохранения национального культурного наследия и национального достояния украинского народа, а также повышению уровня правовой защиты руководителей учреждений культуры, находящихся на временно оккупированных территориях.

Теги: #закон #культура #сохранение
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