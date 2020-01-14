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19:22 14.01.2020

Рада планирует ускорить рассмотрение уголовных производств в судах первой инстанции

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Рада планирует ускорить рассмотрение уголовных производств в судах первой инстанции

Верховная Рада собирается внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс, чтобы ускорить рассмотрение уголовных производств в судах первой инстанции.

За соответствующий законопроект №2456 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно осуществления уголовного производства в суде первой инстанции коллегией судей" в первом чтении проголосовали 312 народных депутатов.

Целью законопроекта, как указано в пояснительной записке, является ускорение рассмотрения уголовных производств в судах первой инстанции, уменьшение количества уголовных производств, которые передаются из одного суда в другой в связи с невозможностью сформировать коллегию судей, улучшения в целом качества доступа граждан к правосудию.

Для этого в проекте предлагается внести изменения в ч. 2 ст. 31 "Состав суда" Уголовного процессуального кодекса Украины и установить, что уголовное производство в суде первой инстанции в отношении преступлений, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок более двенадцати лет, по ходатайству обвиняемого осуществляется коллегиально судом в составе трех профессиональных судей.

Теги: #упк #ускорение #рада #суд
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