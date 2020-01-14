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18:38 14.01.2020

Двое украинских военных ранены в результате вражеских обстрелов на Донбассе – штаб ООС

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Двое украинских военных ранены в результате вражеских обстрелов на Донбассе – штаб ООС

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 8 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранение получили двое украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. (…) Сегодня, 14 января, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения", – говорится в сообщении штаба ООС в Фейсбук.

Так, противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностям 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Три обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": неподалеку н.п. Новотроицкого и Марьинки и Невельское.

Также пять обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": рядом с н.п.Луганским, Орехово и вблизи Крымского.

Теги: #всу #оос #обстрелы #донбасс
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