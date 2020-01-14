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18:02 14.01.2020

Суд в Симферополе удовлетворил ходатайство по судимости крымского журналиста Семены

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Суд в Симферополе удовлетворил ходатайство по судимости крымского журналиста Семены

 Суд в аннексированном России Симферополе рассмотрел и удовлетворил ходатайство адвоката Александра Попкова и крымского журналиста Николая Семены о досрочном прекращении испытательного срока и снятия судимости с последнего, сообщает проект "Радио Свобода" Крым.Реалии со ссылкой на правозащитников.

"Решение об этом должно вступить в силу через 10 календарных суток", - говорится в обнародованной во вторник вечером заметке.

Как сообщалось, Железнодорожный райсуд Симферополя в сентябре 2017 года назначил 67-летнему журналисту условное наказание, а также запретил три года заниматься публичной деятельностью.

Крымское управление ФСБ России весной 2016 года возбудило на Семену дело по части 2 статьи 280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, совершенные с использованием СМИ или интернета). С репортера взяли подписку о невыезде. Н.Семена также был включен в федеральный список террористов и экстремистов.

Поводом для уголовного преследования стала публикация под заголовком "Блокада - необходимый первый шаг к освобождению Крыма". "Автор сделал высказывания, призывающие к проведению в отношении полуострова и его жителей изоляционных мероприятий, включающих боевые операции", - говорилось в пресс-релизе прокуратуры Крыма.

Гособвинитель в ходе прений просил для Семены три года лишения свободы условно и запрет на публичную деятельность в течение этого времени. Защита настаивала на оправдательном приговоре. Журналист не признал свою вину, считает дело политически мотивированным.

Приговор Семене, включающий запрет на журналистскую работу, является нарушением свободы выражения мнений и средств массовой информации, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС). "Это еще один пример ухудшения ситуации с правами человека на Крымском полуострове", - говорилось в коммюнике, распространенном Брюсселем.

Теги: #крым #суд #семена #журналист
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