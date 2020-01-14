События

17:33 14.01.2020

Хомчак принял участие в заседаниях Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов

1 мин читать
Хомчак принял участие в заседаниях Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак во вторник, 14 января, принял участие в заседаниях Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов, сообщает Генеральный штаб ВСУ на странице в Facebook.

"14 января, в Брюсселе начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан_Хомчак принял участие в заседаниях Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов в формате с операционными партнерами Миссии "Решительная поддержка" (Афганистан)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что также во время визита в штаб-квартиру НАТО Хомчак провел встречи с начальниками штабов обороны ВС Великобритании, Румынии и начальниками Генштабов ВС Литвы и Польши.

"Речь шла об углублении военного диалога между Вооруженными силами Украины и армиями стран НАТО, а также обсуждались актуальные аспекты военного сотрудничества", - добавили в Генштабе.

Кроме того, накануне Хомчак посетил Стратегическое командование НАТО по операциям в г.Монс (Бельгия), где встретился с заместителем Верховного главнокомандующего Объединенных ВС НАТО в Европе генералом Джеймсом Эверардо (Великобритания).

Теги: #генштаб #хомчак #нато
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:53 13.01.2020
НАТО ответит России, "нарушающей ДРСМД", укреплением ПВО и ПРО - Столтенберг

НАТО ответит России, "нарушающей ДРСМД", укреплением ПВО и ПРО - Столтенберг

19:49 11.01.2020
На базе Объединенного оперативного штаба ВСУ будет сформировано Командование ОС ВСУ в соответствующей J-структуре

На базе Объединенного оперативного штаба ВСУ будет сформировано Командование ОС ВСУ в соответствующей J-структуре

18:08 10.01.2020
Столтенберг: нет причин не доверять данным западных стран о возможном попадании иранской ракеты в украинский самолет

Столтенберг: нет причин не доверять данным западных стран о возможном попадании иранской ракеты в украинский самолет

05:05 10.01.2020
Полицейские в Херсонской области задержали при получении взятки главу районной ОТГ

Полицейские в Херсонской области задержали при получении взятки главу районной ОТГ

17:24 09.01.2020
НАТО изыскивает подходящее решение для урегулирования на Ближнем Востоке – Столтенберг

НАТО изыскивает подходящее решение для урегулирования на Ближнем Востоке – Столтенберг

19:47 07.01.2020
НАТО выведет некоторое число военнослужащих из Ирака

НАТО выведет некоторое число военнослужащих из Ирака

20:52 06.01.2020
Новый конфликт на Ближнем Востоке никому не выгоден, Иран должен воздержаться от провокаций – Столтенберг

Новый конфликт на Ближнем Востоке никому не выгоден, Иран должен воздержаться от провокаций – Столтенберг

19:55 06.01.2020
Столтенберг: решение об убийстве Сулеймани США принимали самостоятельно - без НАТО

Столтенберг: решение об убийстве Сулеймани США принимали самостоятельно - без НАТО

20:11 05.01.2020
Столтенберг созывает внеочередное заседание Совета НАТО в связи с событиями вокруг Ирака

Столтенберг созывает внеочередное заседание Совета НАТО в связи с событиями вокруг Ирака

00:35 02.01.2020
Трамп на Новый год призвал Францию, Германию и НАТО дать денег Украине

Трамп на Новый год призвал Францию, Германию и НАТО дать денег Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Двое украинских военных ранены в результате вражеских обстрелов на Донбассе – штаб ООС

Зеленский знал о крушении украинского лайнера под Тегераном спустя час после катастрофы - Данилов

РФ могла дистанционно управлять ЗРК, сбившем самолет в Иране – эксперты

Рада предварительно одобрила внесение изменений в Конституцию об отмене адвокатской монополии

В Харькове предотвратили контрабанду комплектующих к военным самолетам – СБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Двое украинских военных ранены в результате вражеских обстрелов на Донбассе – штаб ООС

Суд в Симферополе удовлетворил ходатайство по судимости крымского журналиста Семены

Зеленский знал о крушении украинского лайнера под Тегераном спустя час после катастрофы - Данилов

Полицейские разоблачили банду вымогателей, представлявшихся участниками АТО, задержаны трое ее участников

МАУ сообщит о страховщике и условиях страховых выплат после завершения юридических процедур по крушению самолета рейса PS752

Денисова сообщила об ухудшении состояния политзаключенного Джаппарова

РФ могла дистанционно управлять ЗРК, сбившем самолет в Иране – эксперты

Цель визита главы иранской комиссии по PS752 в Украину - определение лаборатории для расшифровки "черных ящиков"

Азаров остается членом-корреспондентом НАНУ

Мэр Кличко сообщил о результатах обращения к врачу: ничего экстраординарного

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА