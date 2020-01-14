Полицейские разоблачили банду вымогателей, представлявшихся участниками АТО, задержаны трое ее участников

Сотрудники Национальной полиции разоблачили преступную организацию вымогателей, созданную 26-летним гражданином РФ, участники которой представлялись участниками антитеррористической операции на востоке Украины.

"С угрозами убийства, применяя насилие, участники преступной организации похищали людей и требовали от них возвращения несуществующих долгов. Сейчас следователи Нацполиции установили причастность группы к совершению четырех эпизодов с требованием около 11 млн грн", - сообщается на официальном сайте Национальной полиции во вторник.

Сотрудники Главного следственного управления Национальной полиции Украины установили, что преступную организацию ориентировочно в 2019 году создал 26-летний гражданин РФ. В настоящее время лидер преступной организации объявлен в международный розыск. Еще четверо подозреваемых - в государственный. Трое подозреваемых уже задержаны.

Всего досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется в отношении восьми участников преступной организации. Им инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (Создание преступной организации), ч.4 ст.189 (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или совершенное организованной группой, или соединенное с причинением тяжкого телесного повреждения) и ч.3 ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

"Под предлогом возврата долгов, в том числе и несуществующих, злоумышленники представлялись участниками АТО и с применением насилия, угроз убийства, повреждения имущества и похищения требовали у потерпевших деньги. Установлено, что "работали" участники преступной организации по заказу третьих лиц. Для прикрытия своей преступной деятельности подозреваемые использовали различные субъекты хозяйствования", - рассказали в полиции.