Денисова сообщила об ухудшении состояния политзаключенного Джаппарова

У политического заключенного Айдера Джаппарова, которого удерживают в следственном изоляторе в оккупированном Крыму, из-за неоказания медицинской помощи образовалась опухоль.

"У незаконно задержанного крымского татарина появилась опухоль на нижней челюсти под правым восьмым нижним зубом, которая переходит в гортань. За чего он не может открывать рот и глотать. Вследствие непредоставления медицинской помощи у гражданина Украины жалобы на постоянную сильную зубную и головную боль", - сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в соцсети Facebook.

Она отметила, что произошедшее противоречит нормам ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и п. 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными от 30 августа 1955 года, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН.

"Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьянк Москальковой с требованием срочно принять меры для восстановления прав Айдера Джаппарова - провести полное медицинское обследование и оказать квалифицированную медицинскую помощь", - подчеркнула Денисова.

Айдер Джаппаров был задержан российскими силовиками 10 июня 2019 года по делу об организации "Хизб ут-Тахрир", которую считают в РФ террористической.