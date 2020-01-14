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15:41 14.01.2020

РФ могла дистанционно управлять ЗРК, сбившем самолет в Иране – эксперты

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РФ могла дистанционно управлять ЗРК, сбившем самолет в Иране – эксперты

РФ была заинтересована в крушении украинского пассажирского самолета на Ближнем Востоке и имела техническую возможность дистанционно вмешиваться в работу зенитно-ракетного комплекса "Тор", стоящего на вооружении в армии Ирана. Об этом в комментарии сайту Guildhall заявили украинские эксперты в сфере безопасности и обороны.

"России нужна была новая эскалация с целью максимально задеть НАТО, в частности, Канаду, и сбитие пассажирского самолета - отличный инструмент. Инструмент удобный и с точки зрения гибридной компоненты, ведь юридически сбил Иран. Отношения Ирана с Западом ухудшаются – цены на нефть растут, усложняется логистика нефтепродуктов для США, ЕС и в первую очередь Саудовской Аравии, а соответственно растет запрос на российские нефтепродукты", – считает военный эксперт Юрий Колесников.

По его словам, агентура РФ представлена в Корпусе стражей исламской революции в Иране. "При том, что нам неизвестно, какая именно модификация ЗРК "Тор" стреляла, технологически Россия имела возможность дистанционно вмешаться в работу комплекса… Дистанционное наведение выстрела и удаленная команда о запуске ракеты также возможны с территории страны-производителя, то есть из РФ. Я напомню, что в свое время они посадили польский самолет мимо посадочной полосы, а то был 2010 год", – отмечает эксперт.

Возможность дистанционного вмешательства в работу ЗРК "Тор" в Иране также подтверждает военный обозреватель издания Defence Express, экс-пресс-секретарь предприятия "Укроборонпром" Олег Катков. "Существуют разные модификации ЗРК "Тор", но начиная с версии "М-1" они могут работать в системе "единого ПВО". То есть, существует специальная система, позволяющая дистанционно управлять комплексами ПВО, в том числе и "Тор М-1". И если именно эта модификация стоит на вооружении в КСИРе, то это было возможно… Информация о том, что российские специалисты рассматривают возможность обслуживания комплексов "Тор" в Иране, была еще в 2015 году", – заявил он.

При этом обозреватель отметил что со дня авиакатастрофы украинского лайнера под Тегераном РФ вела информационную кампанию по "отбеливанию" своей причастности к катастрофе. "Последовательно тиражировалась информация о том, что самолет не могли сбить, а это он сам упал. Но... Иран был вынужден признать свое участие и, похоже, сделал это без согласования с РФ", – добавил Катков.

Теги: #ракета #рф #авиакатастрофа #мау #эксперты #иран
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