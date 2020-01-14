Мэр Кличко сообщил о результатах обращения к врачу: ничего экстраординарного

Мэр Киева Владимир Кличко заявляет, что чувствует себя хорошо после обращения к врачам и в настоящее время уже исполняет свои должностные обязанности.

"Спасибо всем, кто беспокоился о моем здоровье! Я в норме!... Не думал, что обращение к врачу может вызвать такую волну легенд. Да, в больнице я был. Да, сделали некоторые манипуляции. Ничего экстраординарного. Из рабочего ритма не выпадал. И сейчас на работе", - написал Кличко на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

По его словам, он проводит совещание по ликвидации повреждений на тепломагистрали на улице Антоновича. "Движение транспорта там планируем восстановить до завтрашнего вечера", - рассказал мэр столицы.

Ранее некоторые интернет-СМИ распространило информацию о том, что Кличко 13 января в срочном порядке вернулся в Киев из США и посетил отоларинголога.