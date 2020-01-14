В Харькове предотвратили контрабанду комплектующих к военным самолетам – СБУ

Контрразведчики Службы безопасности Украины совместно с представителями Госпогранслужбы и Гостаможенной службы не допустили незаконный вывоз за пределы страны запасных частей к военной авиационной технике.

"Правоохранители остановили двух фигурантов дела в зоне таможенного поста международного аэропорта "Харьков". Злоумышленники пытались под видом автомобильных запчастей незаконно вывезти в одну из стран ЕС комплектующие к самолету, которые являются товарами двойного назначения", - сообщил на своей странице в Facebook начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что местные жители, являющиеся специалистами в авиационной отрасли, нелегально скупали у разных продавцов агрегаты и узлы, в том числе подержанные, к реактивному учебно-боевому самолету Л-39 "Альбатрос", который состоит на вооружении более чем 30-ти странах мира, вывозили комплектующие за пределы Украины с сокрытием от таможенного контроля и в дальнейшем использовали для проведения регламентных работ по обслуживанию этого типа самолетов за рубежом

Сейчас решается вопрос об уведомлении фигурантов сделки о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспертному контролю) Уголовного кодекса Украины.