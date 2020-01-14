События

12:33 14.01.2020

Немецкая прокуратура заподозрила выходцев из Чечни в подготовке теракта

1 мин читать

Прокуратура Берлина подозревает чеченцев в подготовке теракта, но в настоящий момент опасности нет, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"Подозреваемым чеченского происхождения в возрасте от 23 до 28 лет вменяется в вину поиск места для теракта (который они хотели совершить - ИФ) из исламистских убеждений. У одного из них в ходе полицейского досмотра был найден соответствующий фотоматериал на мобильном телефоне. Сегодняшние обыски должны внести ясность в их мотивы", - говорится в сообщении.

Обыски проводились в четырех регионах - Берлине, Бранденбурге, Северном Рейне-Вестфалии и Тюрингии силами уголовной полиции "при поддержке заграничных полицейских служб".

Прокуратура не сообщила общее число подозреваемых. По информации ведомства, у них изъяты наличные деньги, холодное оружие, а также информационные носители.

"Конкретной угрозы теракта по данным на настоящий момент нет", - отмечает пресс-служба.

В обысках принимали участие около 180 сотрудников правоохранительных органов.

Теги: #теракт #чеченцы #германия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:56 14.01.2020
В четырех федеральных землях Германии идет масштабная операция против исламистов

В четырех федеральных землях Германии идет масштабная операция против исламистов

15:24 08.01.2020
Германские компании в 2019г сократили выпуск автомобилей до минимума за 22 года

Германские компании в 2019г сократили выпуск автомобилей до минимума за 22 года

01:34 06.01.2020
Конфликт США и Ирана: Германия инициирует встречу глав МИД стран Евросоюза

Конфликт США и Ирана: Германия инициирует встречу глав МИД стран Евросоюза

14:35 03.01.2020
Помпео обсудил иранскую проблему с главами МИД ФРГ и Великобритании, заявляет о готовности к деэскалации

Помпео обсудил иранскую проблему с главами МИД ФРГ и Великобритании, заявляет о готовности к деэскалации

02:40 31.12.2019
В Германии переоборудовали только 96% старых дизельных автомобилей

В Германии переоборудовали только 96% старых дизельных автомобилей

11:39 28.12.2019
Обвиняемые в теракте возле Дворца спорта в Харькове признаны виновными и отпущены для обмена

Обвиняемые в теракте возле Дворца спорта в Харькове признаны виновными и отпущены для обмена

10:19 28.12.2019
В столице Сомали взорван заминированный автомобиль, число жертв теракта приближается к 100

В столице Сомали взорван заминированный автомобиль, число жертв теракта приближается к 100

17:49 26.12.2019
РФ "принципиально заявила" о включении в список на обмен обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в Харькове – прокурор

РФ "принципиально заявила" о включении в список на обмен обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в Харькове – прокурор

16:19 26.12.2019
Обвиняемые в теракте возле Дворца спорта в Харькове отказались признать свою вину

Обвиняемые в теракте возле Дворца спорта в Харькове отказались признать свою вину

20:06 23.12.2019
Два оператора платных дорог требуют от Германии 560 млн евро

Два оператора платных дорог требуют от Германии 560 млн евро

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Черные ящики" сбитого в Иране "Боинга" могут передать Украине – президент МАУ

Российские хакеры пытались взломать сайт компании "Квартал 95" - NYT

Повреждения теплосети возле Ocean Plaza буду ликвидированы до утра 15 января – "Киевтеплоэнерго"

Несколько человек арестованы в Иране по делу о крушении украинского "Боинга"

В Киеве участники акции протеста против открытия рынка земли перекрыли движение на нескольких центральных улицах

ПОСЛЕДНЕЕ

"Черные ящики" сбитого в Иране "Боинга" могут передать Украине – президент МАУ

Латвия, Эстония, Швеция и Финляндия передали гуманитарный груз жителям Донецкой и Луганской областей

Российские хакеры пытались взломать сайт компании "Квартал 95" - NYT

Повреждения теплосети возле Ocean Plaza буду ликвидированы до утра 15 января – "Киевтеплоэнерго"

Столичный ТРЦ Ocean Plaza полностью закрыт, проводит оценку ущерба после прорыва теплосети

Несколько человек арестованы в Иране по делу о крушении украинского "Боинга"

151 российское издание не разрешили ввозить в Украину в 2019 году из-за антиукраинского содержания

Власти Ирана выяснят причины ошибки, которая повлекла за собой авиакатастрофу – Рухани

Принцу Гарри и его супруге пообещали переходный период перед сложением королевских обязанностей

В Киеве участники акции протеста против открытия рынка земли перекрыли движение на нескольких центральных улицах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА