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12:18 14.01.2020

Латвия, Эстония, Швеция и Финляндия передали гуманитарный груз жителям Донецкой и Луганской областей

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В понедельник в Краматорске состоялась торжественная церемония передачи гуманитарного груза от волонтерских организаций Латвии, Эстонии, Швеции и Финляндии для населения Донецкой и Луганской областей.

"Гуманитарная помощь включает разнообразную одежду для взрослых и детей (летнюю и зимнюю), обувь, текстиль (шторы, простыни, одеяла), постельное белье. Отдельный груз предназначен для коммунального некоммерческого предприятия "Славянская центральная районная больница". Это медицинский перевязочный материал (бинты, марля, вата), медицинская одежда и медицинское оборудование (функциональные кровати в количестве 30 единиц, электрокоагулятор, лапароскопическая стойка и оборудование для малоинвазивной помощи, другое оборудование для стерилизации)", - сообщается на сайте Донецкой областной государственной администрации (ОГА).

Вещи собирали неправительственные организации, Министерство обороны, Вооруженные силы, предприятия и граждане Латвии, а также волонтерские организации Эстонии, Швеции и Финляндии. Доставку груза в населенные пункты будет осуществлять Национальная Гвардия Украины, которая привезет помощь в Славянск в религиозную миссию "Ковчег" (одежда, текстиль, обувь), Новолуганское (одежда, текстиль, обувь), Николаевку (медицинское оборудование и одежду). Часть гуманитарной помощи направят в Луганскую область, отмечают в Донецкой ОГА.

По словам заместителя главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина, Латвия уже шестой ряд подряд передает подобную гуманитарную помощь, в частности, с 2014 по 2019 гг. представители Латвии доставили около 300 тонн гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской областей.

В свою очередь посол Латвии в Украине Юрис Пойканс сообщил о решении подписать соглашение между латвийским городом Салдус и украинским Бахмутом, а также заявил, что латвийское правительство передаст 25 тыс. евро на нужды больницы Славянска.

Теги: #европа #донбасс #гумпомощь
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