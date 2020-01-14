Российские хакеры пытались взломать сайт компании "Квартал 95" - NYT

Группа российских хакеров пыталась взломать сайт компании "Квартал 95". Атака произошла в канун Нового года, сообщает New York Times.

По данным издания, фишинговые кампании ГРУ на украинские компании обнаружила американская фирма по кибезбезопасности Area1.

"Фишинговая атака на "Квартал 95", по-видимому, была направлена на то, чтобы раскопать электронную переписку руководителя компании Ивана Баканова, которого господин Зеленский назначил главой Службы безопасности Украины в июне прошлого года", - говорится в статье NYT.

Также среди целей хакеров были KUB-Gas, Aldea, Esko-Pivnich, Nadragas, Tehnocom-Service и Pari. Все они являются дочерними компаниями Burisma Holdings, которая оказалась в центре скандала, ставшего причиной запуска процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, в начале ноября российские военные хакеры осуществляли попытки взлома сайта украинской газовой компании Burisma, в совете которой работал Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, одного из претендентов на пост президента США на следующих выборах.

"Пока не ясно, что нашли хакеры или что именно они искали. Но эксперты говорят, что время и масштабы атак позволяют предположить, что россияне могли искать потенциально компрометирующий материал о Байденах - такую же информацию, которую господин Трамп хотел получить от Украины, когда настаивал на расследовании относительно Байденов и Burisma, запустив цепь событий, которые привели к его импичменту", - говорится в статье, опубликованной понедельник.

Отмечается, что тактика российских хакеров поразительно похожа на то, что американские спецслужбы говорят о взломе Россией электронных писем председателя кампании Хиллари Клинтон и Национального комитета Демократической партии во время президентской кампании 2016 года.

"Российские атаки на Burisma, похоже, идут параллельно с попытками российских шпионов в Украине раскопать информацию в аналоговом мире, которая может скомпрометировать Байденов, по словам чиновника по безопасности, который говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить секретную разведку. Шпионы, по словам чиновника, пытаются проникнуть в Burisma и рабочие источники в украинском правительстве в поисках электронных писем, финансовых записей или юридических документов", - говорится в публикации.

Как сообщалось, Демократическая партия США инициировала процедуру импичмента в отношении президента Трампа 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

В конце прошлого года Палата представителей Конгресса США объявила импичмент Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идет о злоупотреблении властью и о препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Ожидается, что в январе этого года в Сенате решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности.