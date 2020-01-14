События

10:58 14.01.2020

Повреждения теплосети возле Ocean Plaza буду ликвидированы до утра 15 января – "Киевтеплоэнерго"

2 мин читать
Повреждения теплосети возле Ocean Plaza буду ликвидированы до утра 15 января – "Киевтеплоэнерго"

Повреждения теплосети на улице Антоновича возле торгово-развлекательного центра Ocean Plaza в Киеве будут ликвидированы в течение суток, до утра 15 января, сообщила пресс-служба КП "Киевтепоэнерго".

"Ликвидацию повреждений возле ТРЦ Ocean Plaza завершат за одни сутки – утром 15 января", – отмечено в сообщении на сайте предприятия.

В Киевской городской горгосадминистрации уточняют, что ремонтные работы будут полностью завершены во второй половине дня.

"Тепловики работали всю ночь, работы продолжатся сегодня до трех ночи. По предварительной информации, транспортное движение по улице Антоновича восстановят ориентировочно во второй половине среды, 15 января", - сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на заместителя главы администрации Петра Пантелеева.

Прорыв по улице Антоновича, 176, произошел вечером 13 января. По предварительной оценке причиной аварии стала изношенность теплосети – трубопровод диаметром 1000 мм проложили в 1987 году, он обслуживает около трех тысяч зданий.

На данный момент на месте аварии работают три ремонтные бригады КП "Киевтеплоэнерго" и задействована спецтехника. Планируется полная замена трубопровода на участке длиной 23 метра. Сварочные работы планируют завершить в ночь на 15 января, после чего начнутся работы по восстановлению дорожного покрытия.

Как сообщалось, во время порыва трубы теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza пострадало 10 человек, 7 из которых госпитализированы. По информации спасателей, из маршрутного такси, а также из рядом стоящего троллейбуса, оказавшегося в паровой завесе, было вынесено 7 человек.

"Горячая вода из теплосети попала на нулевой этаж магазина "Ашан" и первый этаж ТРЦ Ocean Plaza. Всех работников и посетителей магазина "Ашан" и ТРЦ Ocean Plaza вывели на безопасное расстояние. Спасатели на руках вынесли из здания 6 человек", – отметили в службе.

Кроме того, спасатели изъяли провалившийся микроавтобус из образовавшегося провала.

Теги: #теплотрасса #ocean_plaza #ремонт #киевтеплоэнерго
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:39 14.01.2020
Столичный ТРЦ Ocean Plaza проводит оценку ущерба после прорыва теплосети на ул. Антоновича

Столичный ТРЦ Ocean Plaza проводит оценку ущерба после прорыва теплосети на ул. Антоновича

22:20 13.01.2020
"Киевтеплоэнерго" перекрыло подачу теплоносителя и начали откачку воды возле ТРЦ "Оcean Plaza"

"Киевтеплоэнерго" перекрыло подачу теплоносителя и начали откачку воды возле ТРЦ "Оcean Plaza"

16:47 10.01.2020
"Киевтеплоэнерго" снизило начисления за отопление и горячую воду за декабрь на 22-23%

"Киевтеплоэнерго" снизило начисления за отопление и горячую воду за декабрь на 22-23%

10:53 07.01.2020
Энергоблок №1 Ривненской АЭС отключен от энергосети для проведения планового ремонта

Энергоблок №1 Ривненской АЭС отключен от энергосети для проведения планового ремонта

09:51 03.01.2020
16 судов Морской охраны прошли плановые ремонты в 2019г

16 судов Морской охраны прошли плановые ремонты в 2019г

07:37 23.12.2019
Запорожская АЭС вывела блок №6 на плановый ремонт

Запорожская АЭС вывела блок №6 на плановый ремонт

07:37 23.12.2019
Запорожская АЭС вывела блок №6 на плановый ремонт

Запорожская АЭС вывела блок №6 на плановый ремонт

10:16 21.12.2019
На мосту Патона возобновлено транспортное движение

На мосту Патона возобновлено транспортное движение

08:12 20.12.2019
Запорожская АЭС вывела блок №3 на плановый ремонт

Запорожская АЭС вывела блок №3 на плановый ремонт

12:02 05.12.2019
"Энергоатом" откорректировал план ремонтной кампании с целью минимизации влияния диспетчерских ограничений весной 2020г. - Недашкоский

"Энергоатом" откорректировал план ремонтной кампании с целью минимизации влияния диспетчерских ограничений весной 2020г. - Недашкоский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Несколько человек арестованы в Иране по делу о крушении украинского "Боинга"

В Киеве участники акции протеста против открытия рынка земли перекрыли движение на нескольких центральных улицах

Спасатели ГСЧС вернулись из Ирана

Российские хакеры атаковали украинскую компанию Burisma, утверждают американские СМИ

Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

ПОСЛЕДНЕЕ

В четырех федеральных землях Германии идет масштабная операция против исламистов

Несколько человек арестованы в Иране по делу о крушении украинского "Боинга"

151 российское издание не разрешили ввозить в Украину в 2019 году из-за антиукраинского содержания

Власти Ирана выяснят причины ошибки, которая повлекла за собой авиакатастрофу – Рухани

Принцу Гарри и его супруге пообещали переходный период перед сложением королевских обязанностей

В Киеве участники акции протеста против открытия рынка земли перекрыли движение на нескольких центральных улицах

Спасатели ГСЧС вернулись из Ирана

Транспортное движение на улице Антоновича у Лыбидской площади перекрыто

Глава налоговой службы отстранил руководство Одесского облуправления, инициировал внутреннее служебное расследование факта коррупции

США исключили Китай из списка валютных манипуляторов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА