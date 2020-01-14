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10:56 14.01.2020

В четырех федеральных землях Германии идет масштабная операция против исламистов

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Германская прокуратура проводит масштабную операцию против исламских радикалов, во вторник утром ведомство сообщило, что обыски проходят сразу в четырех федеральных землях.

"В рамках следственных действий генпрокуратуры Берлина по подозрению в подготовке серьезного преступления, угрожающего безопасности государства (терроризм, - "ИФ"), выданы ордера на обыск в Берлине, Бранденбурге, Северном Рейне-Вестфалии и Тюрингии", - сказано в сообщении, опубликованном в твиттере ведомства.

По информации таблоида Bild, правоохранители ищут чеченцев-исламистов. В Бранденбурге задержан один человек, еще двое задержаны в Берлине.

Другие подробности пока не сообщаются.

Теги: #исламисты #спецоперация #германия
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