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10:18 14.01.2020

151 российское издание не разрешили ввозить в Украину в 2019 году из-за антиукраинского содержания

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151 российское издание не разрешили ввозить в Украину в 2019 году из-за антиукраинского содержания

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) в 2019 году более 2 тыс раз отказал во ввозе в Украину российской издательской продукции, в том числе из-за антиукраинского содержания 151 издания.

"Всего в 2019 году Госкомтелерадио предоставило 2 322 отказа в выдаче разрешений на ввоз указанной издательской продукции", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В частности, на основании отрицательных заключений экспертного совета Госкомтелерадио в связи с несоответствием критериям оценки издательской продукции, разрешенной к распространению в Украине, в выдаче разрешений на ввоз с территории государства-агрессора было отказано для 151 издания антиукраинского содержания совокупным тиражом почти 1 млн. экземпляров.

Еще 2 тыс 171 изданию отказали во ввозе из-за того, что субъекты хозяйствования не в полном объеме подали пакет документов, необходимых для получения разрешения, или же в поданных документах были найдены недостоверные сведения.

Кроме того, в связи с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2019 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", в санкционный список по предложению Госкомтелерадио были включены 12 юридических лиц РФ - девять издательств и три владельца веб-сайтов,- "которые регулярно распространяют издательскую продукцию, содержание которой направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершения террористических актов, посягательство на права и свободы человека".

В связи с этим, Госкомтелерадио приостановило на срок применения санкций – на три года - выдачу субъектам хозяйствования разрешений на ввоз издательской продукции российских издательств, выпускающих печатную продукцию антиукраинского содержания, а также остановил на срок применения санкций действие 11 тысячи 894 ранее выданных разрешений.

"В рамках реализации полномочий Госкомтелерадио по изъятию из обращения незаконно ввезенной издательской продукции происхождением с территории государства-агрессора и наложения на правонарушителей административно-хозяйственных штрафов уполномоченными лицами Госкомтелерадио в 2019 году составлен 21 протокол о наложении административно-хозяйственных штрафов, незаконно ввезенная продукция изъята из обращения", - сообщают в ведомстве.

Отмечается, что общая сумма начисленных штрафных санкций за этот период составила 876 330 грн.

Как сообщалось, Госкомтелерадио в 2019 году разрешило ввоз в Украину более 4,6 тыс. российских изданий.

Теги: #рф #госкомтелерадио #запрет #издания
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