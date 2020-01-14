Транспортное движение на улице Антоновича у Лыбидской площади перекрыто

Движение транспорта на ул.Антоновича вблизи Лыбидской площади, где накануне прорвало теплосеть, перекрыто, сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"Из-за прорыва теплосети на улице Антоновича вблизи Лыбидской площади перекрыто транспортное движение. В связи с этим изменены маршруты троллейбусов №№ 1, 12, 42-Д, 43, 50 и автобусов №№ 20, 20-К, 27, 51, 52", – сказано в сообщении, обнародованном во вторник утром.

В КП "Киевпастранс" призывают пассажиров и водителей спланировать свои маршруты с учетом вынужденных изменений.

В частности, троллейбусы № 1 курсируют от ул.Маршальская до ул.Саперно-Слободская; троллейбусы № 12 - от ст. м. "Васильковская" до ул.Саперно-Слободская; троллейбусы № 42-Д - от ул.Отрадный до ул.Саперно-Слободская; троллейбусы № 43 - от Кибцентра до Дарницкой пл. без заезда на Лыбидскую пл.; троллейбусы № 50 - от ул.Милославская до Дарницкой пл.; автобусы № 20 - ст. м. "Площадь Льва Толстого" - ул.Джона Маккейна - б-р Дружбы Народов - ж/м "Корчеватое"; автобусы № 20К: ст. м. "Площадь Льва Толстого" - ул.Джона Маккейна - б-р Дружбы Народов - ул.Маршальская; автобусы № 27 - с.Пирогов до Демеевской пл.; автобусы № 51 - от ст. м. "Красный хутор" до Демеевской пл.; автобусы № 52 от ул.Закарпатская до Демеевской пл.

В КГГА напомнили, что узнать в режиме реального времени об изменениях маршрутов общественного транспорта можно в телеграмм-канале КП "Киевпастранс": https://t.me/kyivpasstrans.