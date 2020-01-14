События

08:33 14.01.2020

Глава налоговой службы отстранил руководство Одесского облуправления, инициировал внутреннее служебное расследование факта коррупции

2 мин читать
Глава налоговой службы отстранил руководство Одесского облуправления, инициировал внутреннее служебное расследование факта коррупции

Глава налоговой службы Украины Сергей Верланов отстранил все руководство Одесского областного управления ГПС и инициировал внутреннее служебное расследование после коррупционного скандала в Одессе.

"Услышанное и увиденное недопустимо. Любые проявления коррупции и злоупотреблений в рядах налоговой будут искоренены", – написал Верланов на своей странице в Фейсбук в понедельник вечером.

Глава налоговой также анонсировал ряд мероприятий, которые собирается реализовать. В частности, Верланов отстранил все руководство ГНС в Одесской области от выполнения обязанностей и инициировал внутреннее служебное расследование в отношении указанных фактов.

"Начинаю полномасштабную проверку руководящего состава центрального аппарата ГНС и территориальных органов ГНС на предмет коррупции и неправомерных действий в отношении предпринимателей", – написал он.

Кроме того, Верланов подчеркнул, что гарантирует НАБУ и другим правоохранительным органам "полное сотрудничество и буду благодарен за информацию, которая позволит ГНС очистить свои ряды от нечестных и коррумпированных сотрудников".

Как сообщалось, накануне, 13 января, исполняющую обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы (ГНС) одной из областей разоблачили на предложении и предоставлении неправомерной выгоды в размере $25 тыс. руководителю структурного подразделения областной прокуратуры за непривлечение к ответственности за получение неправомерной выгоды от предпринимателей.

"Следствие установило, что глава региональной ГНС предложила руководителю структурного подразделения прокуратуры этого же региона ежемесячно предоставлять неправомерную выгоду в $25 тыс. В ответ тот должен не препятствовать противоправной деятельности сотрудников ГНС, связанной с получением неправомерной выгоды от предпринимателей, и не привлекать налоговиков к ответственности, в т.ч. уголовной. Следствие задокументировало факт предоставления неправомерной выгоды, которая, учитывая утверждение самих подозреваемых, должна была стать первым траншем в дальнейшем "взаимодействии" с должностным региональной прокуратуры", - говорится в сообщении на официальном сайте Национального антикоррупционного бюро Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Следствие устанавливает других лиц, причастных к совершению преступления. Расследование приведенных фактов детективы НАБУ и прокуроры САП при поддержке Генпрокуратуры ведут с декабря 2019 года, говорится в сообщении.

Теги: #гнсу #коррупция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:07 13.01.2020
Зеленский подписал закон об упрощении процедуры подачи финансовой отчетности политических партий

Зеленский подписал закон об упрощении процедуры подачи финансовой отчетности политических партий

13:55 13.01.2020
Чиновники Днепровского горсовета присвоили 25 млн грн бюджетных средств, выделенных на ремонт детсадов и школ - СБУ

Чиновники Днепровского горсовета присвоили 25 млн грн бюджетных средств, выделенных на ремонт детсадов и школ - СБУ

10:02 13.01.2020
СБУ блокировала 497 проявлений коррупции среди чиновников в 2019 году

СБУ блокировала 497 проявлений коррупции среди чиновников в 2019 году

05:32 12.01.2020
Частную организацию разоблачили в нанесении ущерба государству на сумму 150 тыс. грн

Частную организацию разоблачили в нанесении ущерба государству на сумму 150 тыс. грн

12:53 11.01.2020
СБУ разоблачила чиновников Черкасского горсовета и коммерсантов, незаконно получивших 1,6 млн бюджетных гривень при ремонте улиц

СБУ разоблачила чиновников Черкасского горсовета и коммерсантов, незаконно получивших 1,6 млн бюджетных гривень при ремонте улиц

15:43 09.01.2020
Бывший президент Франции Саркози в октябре предстанет перед судом по обвинению в коррупции

Бывший президент Франции Саркози в октябре предстанет перед судом по обвинению в коррупции

11:49 08.01.2020
Чиновника филиала "Волыньторф" подозревают в служебной халатности, причинившей государству ущерб на на 1,9 млн грн

Чиновника филиала "Волыньторф" подозревают в служебной халатности, причинившей государству ущерб на на 1,9 млн грн

17:48 03.01.2020
Нацбанк разработал проект антикорупционной программы на 2020-2021гг

Нацбанк разработал проект антикорупционной программы на 2020-2021гг

18:23 02.01.2020
Чиновника Ужгородского горсовета подозревают во взяточничестве, растрате и служебном подлоге

Чиновника Ужгородского горсовета подозревают во взяточничестве, растрате и служебном подлоге

16:06 01.01.2020
С 1 января усиливается защита обличителей коррупции

С 1 января усиливается защита обличителей коррупции

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

При порыве теплосети возле ТРЦ "Оcean Plaza" пострадало 9 человек, им предоставляется медицинская помощь

В Киеве возле ТРЦ "Ocean Plaza" прорвало трубу с горячей водой, происходит эвакуация людей из здания – СМИ

Руководителя областной налоговой поймали на предложении взятки

Боевики обстреляли украинские позиции из запрещенного минскими договоренностями оружия– штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Транспортное движение на улице Антоновича у Лыбидской площади перекрыто

США исключили Китай из списка валютных манипуляторов

Ремонтно-восстановительные работы на месте порыва теплосети возле ТРЦ "Ocean Plaza" продолжаются, торговый центр временно не работает

Российские хакеры атаковали украинскую компанию Burisma, утверждают американские СМИ

Офис генпрокурора передал дело об убийстве ребенка депутата Соболева в Главное следственное управление Нацполиции

Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

В Харькове задержан студент-иностранец, организовавший контрабанду психотропов из ЕС

Во Львовской области директора коммунального лесхоза задержали за систематическое взяточничество

В Харьковской области вице-мэр Мерефы и начальник отдела горсовета задержаны при получении взятки

Помпео: хуже Сулеймани - только бен Ладен

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА