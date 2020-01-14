Ремонтно-восстановительные работы на месте порыва теплосети возле ТРЦ "Ocean Plaza" продолжаются, торговый центр временно не работает

Состоянием на утро вторника, в районе порыва теплосети по ул.Антоновича, произошедшего накануне вечером, подтоплений нет, работа ТРЦ "Ocean Plaza" временно приостановлена, проводятся ремонтно-восстановительные работы, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По состоянию на 7.00 14 января подтоплений нет, вода сошла самотеком, работа торгового центра временно приостановлена. Аварийно-коммунальными службами проводятся ремонтно-восстановительные работы. Теплоснабжение потребителям подается по обводным веткам теплосети", – говорится в сводке на сайте службы во вторник утром.

Согласно информации ГСЧС, спасены 13 человек (4 человека из маршрутного такси, которое попало в яму вследствие подмыва асфальтового покрытия, 3 человека с рядом стоящего троллейбуса и 6 с первого этажа торгового центра).

"В результате происшествия 7 человек с термическими ожогами конечностей госпитализированы в больницу", – сказано в сообщении.

От ГСЧС привлекалось 10 человек личного состава и 3 единицы техники.

Как сообщалось, вечером в понедельник 13 января возле станции метро "Лыбедская" в Голосеевском районе Киева в районе торгово-развлекательного центра "Ocean Plaza" прорвало трубу с горячей водой, которая затопила проезжую часть и нижний этаж ТРЦ.

Сотрудники ГСЧС эвакуировали 13 человек. Всего пострадало 10 человек, 7 из которых были госпитализированы.

Кроме того, спасатели изъяли провалившийся микроавтобус из образовавшегося в дорожном полотне провала.

Движение транспорта в районе ЧП частично ограничено.