События

07:45 14.01.2020

Российские хакеры атаковали украинскую компанию Burisma, утверждают американские СМИ

2 мин читать
Российские хакеры атаковали украинскую компанию Burisma, утверждают американские СМИ

Российские хакеры атаковали украинскую газовую компанию Burisma, утверждает американская газета The New York Times

По данным издания, попытки взлома начались в начале ноября. В это же время в США активно шло расследование по делу об импичменте президенту США Дональду Трампу, который якобы потребовал в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена, чей сын Хантер входил в совет директоров компании Burisma.

Пока не ясно, что конкретно искали хакеры, сообщили газете эксперты по безопасности, но время проведения атак указывает на то, что они могли искать компрометирующий материал на семью Байдена.

Предполагается, что хакеры были связаны с подразделением военной разведки ГРУ и использовали фишинговые электронные письма, чтобы получить доступ к именам пользователей и паролям.

Согласно изданию, они создавали поддельные сайты дочерних компаний Burisma и отправляли сотрудникам компании электронные письма, предназначенные для внутренней коммуникации.

Газета сообщает, что хакерам удалось добыть учетные данные некоторых сотрудников и успешно проникнуть на один из серверов компании.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

В конце прошлого года Палата представителей Конгресса США объявила импичмент Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идет о злоупотреблении властью и о препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Ожидается, что в январе этого года в Сенате решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности.

Теги: #сша #россия #burisma #хакеры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:09 14.01.2020
Помпео: хуже Сулеймани - только бен Ладен

Помпео: хуже Сулеймани - только бен Ладен

00:25 14.01.2020
США намерены свести к нулю экспорт иранской нефти

США намерены свести к нулю экспорт иранской нефти

19:30 13.01.2020
Помпео отказался давать пояснения в Конгрессе на слушаниях по Ирану

Помпео отказался давать пояснения в Конгрессе на слушаниях по Ирану

19:08 13.01.2020
Плахотнюк включен Госдепартаментом США в санкционный список – Помпео

Плахотнюк включен Госдепартаментом США в санкционный список – Помпео

14:53 13.01.2020
Рухани утвердил закон о признании в Иране военных госструктур США террористическими

Рухани утвердил закон о признании в Иране военных госструктур США террористическими

11:48 13.01.2020
Вашингтон и Париж высказались за сохранение военного присутствия в Ираке

Вашингтон и Париж высказались за сохранение военного присутствия в Ираке

09:39 13.01.2020
Режиссёр "Приключений Электроника" и "Чародеев" Бромберг скончался в США

Режиссёр "Приключений Электроника" и "Чародеев" Бромберг скончался в США

08:22 13.01.2020
США предложили КНДР возобновить переговоры по денуклеаризации

США предложили КНДР возобновить переговоры по денуклеаризации

07:36 13.01.2020
Вице-премьер госсовета КНР прибывает в Вашингтон для подписания торгового соглашения с США

Вице-премьер госсовета КНР прибывает в Вашингтон для подписания торгового соглашения с США

05:54 13.01.2020
Трамп может уже в текущем году сократить численность американских войск в Афганистане - чиновник администрации

Трамп может уже в текущем году сократить численность американских войск в Афганистане - чиновник администрации

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

При порыве теплосети возле ТРЦ "Оcean Plaza" пострадало 9 человек, им предоставляется медицинская помощь

В Киеве возле ТРЦ "Ocean Plaza" прорвало трубу с горячей водой, происходит эвакуация людей из здания – СМИ

Руководителя областной налоговой поймали на предложении взятки

Боевики обстреляли украинские позиции из запрещенного минскими договоренностями оружия– штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Ремонтно-восстановительные работы на месте порыва теплосети возле ТРЦ "Ocean Plaza" продолжаются, торговый центр временно не работает

Офис генпрокурора передал дело об убийстве ребенка депутата Соболева в Главное следственное управление Нацполиции

Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

В Харькове задержан студент-иностранец, организовавший контрабанду психотропов из ЕС

Во Львовской области директора коммунального лесхоза задержали за систематическое взяточничество

В Харьковской области вице-мэр Мерефы и начальник отдела горсовета задержаны при получении взятки

Директору Гутянского лесхоза объявлено о подозрении по еще одному производству

Трюдо: Подданные Канады, погибшие в сбитом украинском самолете, стали жертвами напряженности обстановки в регионе

Офис генпрокурора зарегистрировал ряд уголовных производств по фактам пыток в Алексеевской колонии в Харькове

Комитет против пыток Совета Европы проанализировал состояние психоневрологических интернатов в Украине и дал рекомендации властям – опубликован новый отчет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА