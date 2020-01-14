События

06:48 14.01.2020

В Харькове задержан студент-иностранец, организовавший контрабанду психотропов из ЕС

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В Харькове задержан студент-иностранец, организовавший контрабанду психотропов из ЕС

В Харькове сотрудники СБУ под процессуальным руководством прокуратуры задержали подозреваемого в организации контрабанды психотропов гражданина одной из стран ЕС, учившегося в украинском вузе.

"Сотрудники СБУ задержали организатора канала в Харькове во время сбыта очередной партии психотропных за 200 тыс. грн. У злоумышленника изъято полимерный пакет с амфетамином общим весом почти один килограмм", - сообщил на своей странице в Facebook начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

В рамках начатого следователями СБУ уголовного производства задержанному иностранцу сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.305 (контрабанда психотропных веществ в особо крупных размерах) и ч.3 ст.307 (сбыт психотропных веществ в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что задержанный также планировал создать сеть сбыта психотропов на территории Харьковской и соседних областей. Партии амфетамина, мефедрон, экстази и ЛСД задержанный перевозил лично, скрывая их при пересечении границы в личных вещах.

Теги: #иностранец #харьков #наркотики
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