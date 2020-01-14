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05:24 14.01.2020

Во Львовской области директор коммунального лесхоза задержали за систематическое взяточничество

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Во Львовской области директор коммунального лесхоза задержали за систематическое взяточничество

Директора коммунального лесхоза задержали за систематическое взяточничество, сообщила прокурор Львовской области Ирина Диденко на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

"Прокуратура совместно с оперативниками СБ Украины во Львовской области и полицией Львовской области установили, что инициатор преступной схемы использовал полномочия и вымогал от подчиненных ежемесячную неправомерную выгоду в размере 30-40 тысяч от каждого", - написала Диденко.

По данным прокурора области, руководитель предприятия установил таксу: за кубометр реализованной древесины участники схемы отсчитывали начальнику $1-1,5.

В данный момент зафиксирована передача 17,8 тыс. грн и 300$ в качестве очередного транша руководителю лесхоза от начальника одного из районных подразделений.

"Обоих задержали "на горячем", причастность других лиц устанавливаем. Готовим подозрения и ходатайства о мерах пресечения", - написала прокурор Львовской области.

Теги: #взятка #чиновники #львовская_область
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