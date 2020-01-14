События

04:39 14.01.2020

В Харьковской области вице-мэр Мерефы и начальник отдела горсовета задержаны при получении взятки

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В Харьковской области вице-мэр Мерефы и начальник отдела горсовета задержаны при получении взятки

Оперативники Харьковского областного управления стратегических расследований, следователи областного управления полиции и работники прокуратуры области задержали заместителя городского головы Мерефы и начальника отдела Мерефянского горсовета по подозрению в получении взятки.

"В рамках проведения следственно-оперативных мероприятий правоохранители задокументировали факт вымогательства и получения одним из заместителей городского головы Мерефянского городского совета неправомерной выгоды. Более 128 тыс. грн требовал чиновник от гражданина за выделение объекта недвижимости под детский дом семейного типа. С целью прикрытия противоправной деятельности последний привлек посредника", - сообщает департамент стратегических расследований Нацполиции Украины.

С места происшествия правоохранители изъяли 128 тыс. 750 грн.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины и избрании им меры пресечения.

Теги: #взятка #чиновники #харьковская
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