В Харьковской области вице-мэр Мерефы и начальник отдела горсовета задержаны при получении взятки

Оперативники Харьковского областного управления стратегических расследований, следователи областного управления полиции и работники прокуратуры области задержали заместителя городского головы Мерефы и начальника отдела Мерефянского горсовета по подозрению в получении взятки.

"В рамках проведения следственно-оперативных мероприятий правоохранители задокументировали факт вымогательства и получения одним из заместителей городского головы Мерефянского городского совета неправомерной выгоды. Более 128 тыс. грн требовал чиновник от гражданина за выделение объекта недвижимости под детский дом семейного типа. С целью прикрытия противоправной деятельности последний привлек посредника", - сообщает департамент стратегических расследований Нацполиции Украины.

С места происшествия правоохранители изъяли 128 тыс. 750 грн.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины и избрании им меры пресечения.